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Победитель уже известен! «Металлург» сыграет с «Автомобилистом»

Сегодня, 08:28


Металлург - Автомобилист

В понедельник 15 апреля в плей-офф КХЛ состоится решающий поединок полуфинальной серии, в которой принимают участие «Металлург» и «Автомобилист». Матч начнется в Магнитогорске в 17:00 мск.

Букмекеры считают подопечных Андрея Разина фаворитами седьмой встречи. Но победитель известен уже сейчас — от такого противостояния выиграли все российские любители хоккея.

Шесть предыдущих игр не выявили победителя. Первая игра между командами на «Арене-Металлург» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. Во втором поединке сильнее оказались гости (4:2). Первый матч в Екатеринбурге остался за гостями (3:2 ОТ), но через день «Автомобилист» сравнял счет в серии (5:3). «Магнитка» выиграла пятую встречу (5:2) и уступила в шестой (3:5).

Очные встречи между командами в рамках регулярного чемпионата прошли в сентябре и октябре прошлого года. Первый поединок выиграли подопечные Николая Заварухина, а три другие закончились победой «Магнитки».

В первом раунде «Металлург» в шести играх переиграл «Амур», а в 1/4 финала также в шести матчах выбил из плей-офф «Спартак». «Автомобилист» последовательно обыграл финалиста («Ак Барс») и полуфиналиста (СКА) Кубка Гагарина.

Фото: ХК Металлург
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    Источник: HR Новости







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