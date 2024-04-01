«Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ

Сегодня, 08:32

В своем заключительном матче «регулярки» НХЛ «Вашингтон» выиграл в гостях у «Филадельфии» и стал восьмым участником плей-офф от Восточной конференции. Александр Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу в конце первого периода, а победный гол забил Ти Джея Оши.

«Кэпиталз» в стартовом раунде Кубка Стэнли встретится с «Рейнджерс». Хоккеисты из Нью-Йорка набрали 114 очков и стали лучшей командой регулярного чемпионата. Артемий Панарин занял четвертое место в списке самых результативных игроков сезона.

В последний раз команды встречались между собой во втором раунде КС-2015. Тогда «Кэпиталз» вел 3-1, но в итоге упустил победу в серии. В прошлом году «Вашингтон» не попал в плей-офф, а «Рейнджерс» уступил в 1/8 финала «Нью-Джерси».

Фото: nhl.com