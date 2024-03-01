Спортивное обозрение

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» разыграют золото РПЛ

Сегодня, 12:01


Претенденты на золото в РПЛ

Несмотря на то, что ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» не слишком отстают от лидеров, разыграют золото «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». У каждой команды есть своя особая мотивация - первые золотые медали южан, шестой подряд трофей питерцев и 38-летняя засуха московских динамовцев.

Больше всего игр с сильными соперниками у «Краснодара», по три матча с командами из топ-6 у «Зенита» и «Динамо».

В ближайшие два с половиной месяца большое значение будут иметь очные встречи представителей лидирующей тройки. Самый сложный календарь у сине-бело-голубых, которые сыграет с прямыми конкурентами в гостях.

Ранее сообщалось, что защитник Виллиан Роша принес ЦСКА победу в Самаре.

Календарь игр РПЛ 2024

Заглавное фото: ТАСС
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    Источник: Спортивное обозрение







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