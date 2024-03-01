Кто выиграл Гран-при Австралии? Хэмилтон и Ферстаппен сошли

Сегодня, 09:37





В Австралии прошел третий в сезоне этап королевских гонок, итоги которого принесли во многом сенсационные результаты.



Первые места заняли пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер, третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена».



Прошлогодний победитель этого этапа Макс Ферстаппен сошел с дистанции, компанию ему составили два представителя «Мерседеса» - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.



Голландец назвал причиной схода проблему с тормозами. Напомним, накануне пилот «Ред Булл» наехал на бордюр и механики заменили у болида двигатель.



Фото: sport.de