Спортивное обозрение

Кто выиграл Гран-при Австралии? Хэмилтон и Ферстаппен сошли

Сегодня, 09:37


Макс Ферстаппен

В Австралии прошел третий в сезоне этап королевских гонок, итоги которого принесли во многом сенсационные результаты.

Первые места заняли пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер, третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена».

Прошлогодний победитель этого этапа Макс Ферстаппен сошел с дистанции, компанию ему составили два представителя «Мерседеса» - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

Голландец назвал причиной схода проблему с тормозами. Напомним, накануне пилот «Ред Булл» наехал на бордюр и механики заменили у болида двигатель.

Фото: sport.de
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    Источник: HR Новости







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