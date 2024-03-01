Спортивное обозрение

Мбаппе высмеял игроков, получающих деньги в сборной

Сегодня, 11:08


Килиан Мбаппе

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, получающий 6 миллионов евро в месяц от своего клуба, заявил, что не одобряет гонорары за участие в играх за национальные команды.

«Я с иронией отношусь к тому, что футболисты получают деньги, играя за свои сборные. Они не должны получать вознаграждение за то, что представляют свою страну», — цитирует игрока Sporx.

В последнем матче с участием Мбаппе сборная Франции уступила немецким футболистам со счетом 0:2. Килиан вышел на поле в стартовом составе и получил желтую карточку в середине второго тайма.

История с переходом нападающего в мадридский «Реал» продолжается и пока далека до своего завершения.

Фото: Getty Images
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    Источник: Sporx







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