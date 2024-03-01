Мбаппе высмеял игроков, получающих деньги в сборной

Сегодня, 11:08





Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, получающий 6 миллионов евро в месяц от своего клуба, заявил, что не одобряет гонорары за участие в играх за национальные команды.



«Я с иронией отношусь к тому, что футболисты получают деньги, играя за свои сборные. Они не должны получать вознаграждение за то, что представляют свою страну», — цитирует игрока Sporx.



В последнем матче с участием Мбаппе сборная Франции уступила немецким футболистам со счетом 0:2. Килиан вышел на поле в стартовом составе и получил желтую карточку в середине второго тайма.



История с переходом нападающего в мадридский «Реал» продолжается и пока далека до своего завершения.



Фото: Getty Images