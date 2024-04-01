Стало известно, когда в России появится «русский Мбаппе»

Вчера, 12:47

Бывший футболист московского ЦСКА, питерского «Зенита» и российской национальной команды Юрий Жирков назвал условие для появления «русского Мбаппе».

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится», — в шутливой форме заявил Жирков в интервью «РБ Спорт».

Мбаппе — один из самых известных на сегодня футболистов. 25-летний игрок стал чемпионом мира в составе французской сборной, шестикратным победителем Лиги 1 в рядах «Монако» и «ПСЖ». Его отец родился в Камеруне, а мать является потомком мигрантов из Алжира.

Фото: L'Équipe