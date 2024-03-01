Спортивное обозрение

Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 30-31 марта

Сегодня, 11:04


Футбол на Матч ТВ 30-31 марта

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в ближайший уик-энд будет транслировать шесть футбольных матчей.

В субботу 30 марта в программе передач канала показ встреч чемпионатов Италии, Германии и России. «Наполи» примет на своем поле «Аталанту» Алексея Миранчука (14:25 мск). В 17:15 начнется игра между «Балтикой» и «Пари НН». Вечером запланирован показ игры немецкой Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» (20:25). Завершится вечер трансляцией поединка Серии А «Фиорентина» - «Милан» (22:40).

В воскресенье в сетке вещания два поединка РПЛ. В 16:15 «Рубин» встретится с «Ахматом», а на 19:00 запланирована трансляция центральной встречи 22-го тура, в котором «Локомотив» сыграет с «Краснодаром».

Фото: ФК Краснодар
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    Источник: HR Новости







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