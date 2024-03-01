Спортивное обозрение

Российские футболисты в Европе. Расписание матчей на 30-31 марта

Сегодня, 12:37


Арсен Захарян

В субботу в 14:30 мск «Наполи» будет принимать на своем поле «Аталанту» Алексея Миранчука. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали всего два очка в последних четырех матчах и в случае неудачи вылетят из зоны еврокубков.

«Монако» Александра Головина отправится в гости к «Метцу» (19:00). «Монегаски» набрали 46 очков и занимают третье место в Лиге 1, предстоящий соперник расположился на 17-й строчке.

В воскресенье 31 марта «Гавр» Далера Кузяева примет «Монпелье» (16:00). Принципиальный матч для команд – обе находятся внизу турнирной таблицы, в опасной близости от зоны вылета.

«Реал Сосьедад» отправится в Страну Басков к «Алавесу» (19:30). Команда Арсена Захаряна расположилась на шестой строчке и имеет немного шансов подняться выше.

Фото: Global Look Press
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    Источник: HR Новости







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