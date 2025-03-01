HR Новости

Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром КХЛ 2024/2025

Сегодня, 09:28 Автор: Андрей Моисеев




Бомбардиры КХЛ 2024-2025

Список самых результативных игроков КХЛ по итогам регулярного чемпионата возглавляет нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. На счету канадца 48 шайб и 30 результативных передач.

Второе место занимает форвард московского «Динамо» Никита Гусев — 67 очков (29+38). Хоккеист набрал на 22 балла меньше своего прошлогоднего результата, когда он возглавлял гонку бомбардиров регулярного чемпионата.

На третьей строчке в рейтинге лучших в сезоне 2024/2025 расположился нападающий «Трактора» Максим Шабанов — 67 (23+44). Артём Галимов из «Ак Барса», идет четвертым по системе «гол+пас» — 59 (35+24).

Замыкает пятерку лучших бомбардиров форвард Шелдон Ремпал из «Салавата Юлаева» — 59 (30+29).

Джош Ливо с большим отрывом лидирует в списке лучших снайперов «регулярки» (48 шайб). Канадец на днях повторил рекорд Сергея Мозякина по заброшенным шайбам за сезон и в последнем матче с «Барысом» имеет возможность установить новое достижение.

Фото: ХК Салават Юлаев
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    Источник: HR Новости







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