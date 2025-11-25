Хоккей-обозрение

Панарин забросил вторую шайбу в форме «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес» выиграл в гостях у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на «Нейшнвайд-Арене» завершился со счётом 5:4.

В составе «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе (дважды), Скотт Лотон, Артемий Панарин и Брайан Дюмулен. У «Блю Джекетс» отличились Конор Гарланд (дважды), Дентон Матейчук и Кирилл Марченко.

Панарин провёл на льду более 21 минуты, сделал два броска и завершил встречу с лучшим в команде показателем полезности «+3».

Российский нападающий забросил вторую шайбу в составе «королей». В этом сезоне на счету хоккеиста 65 (21+44) очков в 59 играх.
