«Вашингтон» забил 7 шайб «Калгари», но Овечкин снова очков не набрал

В столице США завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал на своём льду «Калгари». Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу столичных хоккеистов.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (дважды), Хендрикс Лапьер, Том Уилсон, Джастин Сурдиф, Этен Фрэнк и Райан Леонард.

У проигравших отличились Матвей Гридин, Блейк Коулман и Егор Шарангович. Последние два гола игроки «Флэймз» забили при игре в меньшинстве.

Александр Овечкин провёл на льду более 17 минут, сделал два броска и завершил поединок с показателем полезности «-1».

«Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
