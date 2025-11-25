«Вашингтон» забил 7 шайб «Калгари», но Овечкин снова очков не набрал Сегодня, 07:06 Автор: Андрей Моисеев









В столице США завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал на своём льду «Калгари». Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу столичных хоккеистов. В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (дважды), Хендрикс Лапьер, Том Уилсон, Джастин Сурдиф, Этен Фрэнк и Райан Леонард. У проигравших отличились Матвей Гридин, Блейк Коулман и Егор Шарангович. Последние два гола игроки «Флэймз» забили при игре в меньшинстве. Александр Овечкин провёл на льду более 17 минут, сделал два броска и завершил поединок с показателем полезности «-1». «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: tsn.ca
















