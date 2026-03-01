Хоккей-обозрение

«Сибирь» обыграла по буллитам «Авангард» в матче КХЛ

Сегодня, 16:30 Автор: Андрей Моисеев




Авангард - Сибирь, КХЛ

«Сибирь» обыграла «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Омске завершился со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Вячеслав Лещенко (6-я минута) и Михаил Абрамов (победный буллит). У проигравших шайбу забросил Вячеслав Войнов (40).

Подопечные Ярослава Люзенкова занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и на пять очков опережают идущий следом «Амур». Хабаровчане при этом имеют игру в запасе.

В следующем матче «Авангард» 11 марта встретится с «Торпедо», «Сибирь» 13 марта сыграет с «Металлургом».
