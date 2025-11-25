Хоккей-обозрение

Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска

Динамо Москва — Динамо Минск, КХЛ

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на льду «ВТБ Арены» завершился со счётом 6:4.

В составе победителей отличились Никита Гусев (27-я минута), Роман Калиниченко (30), Егор Римашевский (32, 41) и Дилан Сикьюра (51, 60). У проигравших шайбы забросили Брэди Лайл (3), Виталий Пинчук (28), Станислав Галиев (38) и Сэм Энас (58).

Московские динамовцы выиграли у минчан первую очную встречу в этом сезоне. До этого в трёх играх победили хоккеисты из Белоруссии.

В следующем матче московское «Динамо» 11 марта сыграет с «Шанхайскими Драконами», подопечные Дмитрия Квартальнова в этот же день встретятся со СКА.
