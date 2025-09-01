HR Новости

Когда начинается сезон КХЛ 2025/2026

Стало известно, когда начинается сезон 2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат стартовал 5 сентября 2025 года.

Регулярный чемпионат КХЛ 2025 2026

В первый день состоялся матч за Кубок Открытия, в котором встретились финалисты последнего Кубка Гагарина. В Ярославле местный «Локомотив» переиграл в серии буллитов «Трактор»..

На следующий день свои первые матчи проведут 8 команд: «Металлург» – «Ак Барс» (14:30 мск), ЦСКА – «Динамо» М (16:00), «Торпедо» – «Салават Юлаев» (17:00), «Шанхайские драконы» – СКА (17:00).

В течение регулярного чемпионата КХЛ каждая команда проведет по 2 игры с каждым из соперников (44 матча). Команды Западной конференции проведут еще 20 игр внутри своей конференции и 4 в рамках добора, а команды Восточной — 22 игры внутри конференции и 2 в рамках добора.

Из состава участников исключен «Витязь». «Куньлунь» сменил название на «Шанхайские драконы» и переехал из Мытищ в Санкт-Петербург. «Лада» переведена из Восточной в Западную конференцию.

Завершится регулярный сезон КХЛ 20 марта будущего года. Плей-офф стартует 23 марта, финальная серия начнется 11 мая, седьмой матч запланирован на 23 мая.
    Фото: HR Новости







