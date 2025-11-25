20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю Сегодня, 14:26 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий Вадим Шипачёв лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард 17 сентября 2023 года побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в регулярных чемпионатах, а 29 октября 2024 года улучшил показатели Мозякина в играх «регулярки» и плей-офф. В списке 20 лучших бомбардиров один защитник — Кевин Даллмэн (431 очко, 14-е место). 20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю Данные на 6 января 2026 года. 1. Вадим Шипачёв - 998 (314+684)

2. Сергей Мозякин - 928 (419+509)

3. Александр Радулов - 788 (288+500)

4. Никита Гусев - 726 (266+460)

5. Данис Зарипов - 685 (292+393)

6. Сергей Плотников - 571 (246+325)

7. Сергей Широков - 567 (248+319)

8. Найджел Доус - 550 (293+257)

9. Дмитрий Кагарлицкий - 539 (198+341)

10. Стефан Да Коста - 522 (212+310)

11. Константин Окулов - 488 (184+304)

12. Мэтт Эллисон - 458 (193+265)

13. Брэндон Боченски - 444 (179+265)

14. Владимир Э. Ткачёв - 437 (129+308)

15. Антон Бурдасов - 431 (223+208)

16. Кевин Даллмэн - 431 (142+289)

17. Дмитрий Кугрышев - 430 (172+258)

18. Линус Умарк - 429 (124+305)

19. Максим Шалунов - 424 (232+192)

20. Роман Старченко - 424 (215+209) Учитываются показатели хоккеистов по итогам регулярного чемпионата и плей-офф. В скобках указано количество голов и передач.

Фото: ХК «Динамо» Минск















