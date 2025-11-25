Хоккей-обозрение

20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю

Сегодня, 14:26 Автор: Андрей Моисеев




Лучшие бомбардиры КХЛ за всю историю

Нападающий Вадим Шипачёв лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард 17 сентября 2023 года побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в регулярных чемпионатах, а 29 октября 2024 года улучшил показатели Мозякина в играх «регулярки» и плей-офф.

В списке 20 лучших бомбардиров один защитник — Кевин Даллмэн (431 очко, 14-е место).

Данные на 6 января 2026 года.

1. Вадим Шипачёв - 998 (314+684) 
2. Сергей Мозякин - 928 (419+509)
3. Александр Радулов - 788 (288+500) 
4. Никита Гусев - 726 (266+460) 
5. Данис Зарипов - 685 (292+393)
6. Сергей Плотников - 571 (246+325) 
7. Сергей Широков - 567 (248+319) 
8. Найджел Доус - 550 (293+257) 
9. Дмитрий Кагарлицкий - 539 (198+341) 
10. Стефан Да Коста - 522 (212+310)
11. Константин Окулов - 488 (184+304) 
12. Мэтт Эллисон - 458 (193+265)
13. Брэндон Боченски - 444 (179+265)
14. Владимир Э. Ткачёв - 437 (129+308)
15. Антон Бурдасов - 431 (223+208)
16. Кевин Даллмэн - 431 (142+289)
17. Дмитрий Кугрышев - 430 (172+258)
18. Линус Умарк - 429 (124+305)
19. Максим Шалунов - 424 (232+192)
20. Роман Старченко - 424 (215+209) 

Учитываются показатели хоккеистов по итогам регулярного чемпионата и плей-офф. В скобках указано количество голов и передач.
Фото: ХК «Динамо» Минск







