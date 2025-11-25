В КХЛ объявили сроки проведения плей-офф в сезоне 2025/2026

Стали известны сроки проведения плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026.

Стадия 1/8 финала стартует 23 марта и продлится до 5 апреля, второй этап состоится с 8 по 21 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 24 апреля по 7 мая, финальные поединки пройдут с 11 по 23 мая будущего года, сообщает официальный сайт КХЛ.

В плей-офф КХЛ-2026 примут участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина. По итогам регулярки, которая завершится 20 марта, в следующий раунд выйдут 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции.

С сезона-2023/2024 КХЛ видоизменила формат матчей навылет. На втором этапе между собой встречаются клубы из разных конференций.

В 2025 году трофей в первый раз вручили «Локомотиву». Всего обладателями Кубка Гагарина становились восемь команд.