Топ-5 клубов КХЛ по средней посещаемости в сезоне-2025/26

Сегодня, 10:48 Автор: Андрей Моисеев




Минск-Арена

Минское «Динамо» возглавляет список самых посещаемых клубов Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2025/2026. В среднем на матчи в столице Белоруссии приходят 15 086 зрителей.

Второе место по этому показателю занимает омский «Авангард». На 15 домашних матчах присутствовали 179 988 зрителей (в среднем — 11 999).

На третьей строчке расположился СКА. В среднем питерцы собирают в «Ледовом дворце» 11 527 человек. Замыкают пятерку «Сибирь» (11 316) и «Автомобилист» (10 328).

Три команды («Динамо» Мн, «Трактор» и «Торпедо») заполняют стадионы на 100%.

Самый большой прирост посещаемости (плюс 271,1%) у «Шанхайских Драконов». Связано это с переездом клуба в Санкт-Петербург на «СКА Арену».

Самая низкая посещаемость у «Нефтехимика» (3335), несмотря на то, что команда неплохо выступает в чемпионате.

