Роман Ротенберг: в Канаде и США скопировали нашу модель

Известный хоккейный специалист Роман Ротенберг, возглавляющий сегодня команду «Россия 25», на открытии ледового катка на ВДНХ заявил о необходимости возвращения массовости в отечественный хоккей.

«Наши коллеги в Канаде, США и других странах скопировали нашу модель, они построили много катков. Наше время пришло, мы должны вернуть эту массовость», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Ротенберг покинул пост главного тренера СКА весной этого года. Сейчас специалист тренирует сборную России, которая в середине декабря примет участие в Кубке Первого канала по хоккею.

