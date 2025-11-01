Роман Ротенберг: в Канаде и США скопировали нашу модель

Известный хоккейный специалист Роман Ротенберг, возглавляющий сегодня команду «Россия 25», на открытии ледового катка на ВДНХ заявил о необходимости возвращения массовости в отечественный хоккей.

«Наши коллеги в Канаде, США и других странах скопировали нашу модель, они построили много катков. Наше время пришло, мы должны вернуть эту массовость», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Ротенберг покинул пост главного тренера СКА весной этого года. Сейчас специалист тренирует сборную России, которая в середине декабря примет участие в Кубке Первого канала по хоккею.

Официальное открытие катка на ВДНХ состоялось в пятницу 28 октября. сооружение будет открыто для гостей до 1 марта.