В топ-5 российских бомбардиров сезона НХЛ только один игрок моложе 30 лет

Сегодня, 11:14 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ среди российских хоккеистов.

Форварду «Лайтнинг» 32 года и он в 23 матчах забросил 11 шайб и сделал 21 результативную передачу.

На втором месте по системе «гол+пас» расположился 28-летний Кирилл Капризов из «Миннесоты» (17+14). Замыкает тройку лучших 39-летний Евгений Малкин из «Питтсбурга», в активе которого 6 голов и 20 ассистов.

В пятёрку лучших бомбардиров вошли 34-летний Артемий Панарин (8+18) и 40-летний Александр Овечкин (12+13).

В активе лидера «Колорадо» Натана Маккиннона, который лидирует в бомбардирской гонке этого сезона, 44 (20+24) очка.

