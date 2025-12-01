Хоккей-обозрение

«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных

Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщает пресс-служба команды.

Нападающий пропустил матч регулярного чемпионата с «Далласом» из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне Малкин в 26 играх набрал 29 (8+21) очков и заработал 20 штрафных минут. Хоккеист уступает по результативности в клубе только Сидни Кросби, у которого в активе 30 баллов.

«Питтсбург» набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

