«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных Сегодня, 18:13 Автор: Андрей Моисеев









Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщает пресс-служба команды. Нападающий пропустил матч регулярного чемпионата с «Далласом» из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне Малкин в 26 играх набрал 29 (8+21) очков и заработал 20 штрафных минут. Хоккеист уступает по результативности в клубе только Сидни Кросби, у которого в активе 30 баллов. «Питтсбург» набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.



Фото: Getty Images















