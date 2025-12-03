Ремпал не сыграет в ближайших матчах «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал не примет участия в выездных играх команды. Хоккеист отсутствует в составе команды на выездные матчи с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу уфимского клуба, игрок покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

Ремпал вернулся в «Салават Юлаев» в конце октября. В 11 матчах он набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1». В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 очко и стал вторым бомбардиром «СЮ».