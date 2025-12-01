Шайба Дорофеева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Нью-Джерси» Сегодня, 09:04 Автор: Андрей Моисеев









«Вегас» проиграл по буллитам «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Парадайсе завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Шайбы в матче забросили: Павел Дорофеев (56-я минута) — Коннор Браун (25), Йеспер Братт (победный буллит). Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв результативными действиями не отметился. «Нью-Джерси» набрал 39 очков и переместился на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Вегаса» 42 очка и он идёт четвёртым на Западе.



Фото: nhl.com















