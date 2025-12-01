СКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

СКА обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У проигравших шайбы забросили Александр Хмелевски (16) и Митчелл Миллер (58).

СКА набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Ак Барса» 50 очков и он идёт вторым на Востоке.

Армейцы 20 декабря буду принимать дома «Спартак», казанские хоккеисты в этот же день сыграют в Уфе с «Салаватом Юлаевым».