Главный тренер «Металлурга» Разин пожелал «Трактору» не попасть в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» пожелал сопернику не попасть в число участников Кубка Гагарина.

«Трактору», учитывая наши взаимоотношения, я желаю не попасть в плей-офф», — заявил после игры Разин на пресс-конференции.

«Магнитка» выиграла матч со счётом 7:4, набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Трактор» с 35 очками идёт шестым на Востоке.

Следующий матч «Металлург» проведёт 22 декабря против «Нефтехимика», «Трактор» 23 декабря сыграет в Астане с «Барысом».