Дубль и две передачи Буше помогли «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» Сегодня, 17:42 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 23 декабря в Новосибирске, «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» со счётом 5:0. В составе победителей отличились Рид Буше (9-я минута, 21-я), Юрий Паутов (25), Стефан Да Коста (26) и Никита Трямкин (50). Нападающий гостей Буше записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, Да Коста набрал 3 (1+2) очка. В следующем матче «Сибирь» сыграет 26 декабря во Владивостоке с «Адмиралом», «Автомобилист» 25 декабря встретится в Астане с «Барысом».



Фото: ХК «Автомобилист»
















