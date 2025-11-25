Хоккей-обозрение

Дубль и две передачи Буше помогли «Автомобилисту» разгромить «Сибирь»

Сегодня, 17:42 Автор: Андрей Моисеев




Рид Буше, Автомобилист

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 23 декабря в Новосибирске, «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Рид Буше (9-я минута, 21-я), Юрий Паутов (25), Стефан Да Коста (26) и Никита Трямкин (50).

Нападающий гостей Буше записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, Да Коста набрал 3 (1+2) очка.

В следующем матче «Сибирь» сыграет 26 декабря во Владивостоке с «Адмиралом», «Автомобилист» 25 декабря встретится в Астане с «Барысом».

