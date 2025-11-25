Дубль и две передачи Буше помогли «Автомобилисту» разгромить «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 23 декабря в Новосибирске, «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» со счётом 5:0.
В составе победителей отличились Рид Буше (9-я минута, 21-я), Юрий Паутов (25), Стефан Да Коста (26) и Никита Трямкин (50).
Нападающий гостей Буше записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, Да Коста набрал 3 (1+2) очка.
В следующем матче «Сибирь» сыграет 26 декабря во Владивостоке с «Адмиралом», «Автомобилист» 25 декабря встретится в Астане с «Барысом».