«Шанхайские Драконы» взяли реванш у «Спартака»

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 24 декабря в Санкт-Петербурге, «Шанхайские Драконы» выиграли по буллитам у «Спартака» со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Бен Харпур (7-я минута), Райли Саттер (28), Трой Джозефс (40) и Кирилл Рассказов (победный буллит). У проигравших отличились Александр Пашин (10) и Михаил Мальцев (16, 50).

Встреча между командами два дня назад завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

В следующем матче «Шанхайские Драконы» 26 декабря сыграют дома с «Нефтехимиком», «Спартак» 28 декабря встретится с ЦСКА.