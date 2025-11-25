«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин и Панарин набрали три очка Вчера, 23:14 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Кэпитал Уан-Арены» завершился со счётом 6:3. Шайбы в игре забросили: Энтони Бовиллье (13-я минута), Том Уилсон (28, 57), Джастин Сурдиф (32, 60), Алексей Протас (55) — Винсент Трочек (20), Адам Фокс (36), Брэйден Шнайдер (59). Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи, в активе Александра Овечкина один ассист. В следующем матче «Вашингтон» 1 января сыграет на выезде с «Оттавой», «Рейнджерс» 3 января встретятся с «Флоридой».

