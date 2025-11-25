Драйзайтль вошёл в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль записал на свой счёт результативную передачу в матче НХЛ против «Бостона».

На счету 30-летнего немецкого хоккеиста в рамках регулярных чемпионатов 1013 (419+594) очков в 831 игре.

Драйзайтль вышел на чистое 100-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю, потеснив с этой строчки Стива Лармера.

Лучший результат среди действующих хоккеистов показывает Сидни Кросби из «Питтсбурга» (1727 очков). Рекордсменом является Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 результативных баллов.