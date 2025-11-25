Овечкин и его сын демонстрируют свои улыбки без зубов

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на своей странице в соцсетях опубликовала фотографию, на которой муж и сын демонстрируют свои «беззубые» улыбки.

Сын Сергей потерял молочный зуб, а отец лишился его во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Защитник «Блэкхоукс» Луис Кревьер в одном из эпизодов задел российского хоккеиста клюшкой и избежал наказания.

В этом сезоне Овечкин набрал 34 (15+19) очка в 42 матчах и занимает второе место по результативности в команде. «Вашингтон» свой следующий матч проведёт 6 января против «Анахайма».