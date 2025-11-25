Хоккей-обозрение

Шипачёв первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

Вчера, 21:51 Автор: Андрей Моисеев




Вадим Шипачёв, Динамо Минск

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв в матче с «Адмиралом» сделал результативную передачу и достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф.

38-летний форвард набрал 1000 баллов в 1102 матче и стал первым хоккеистом КХЛ, достигшим этого рубежа.

ВИДЕО

Игрок является воспитанником череповецкого хоккея и первые 202 очка набрал в составе «Северстали». Остальные баллы он заработал в СКА (315), московском «Динамо» (300), «Ак Барсе» (103) и минском «Динамо» (80).

В этом сезоне в активе Шипачёва 9 шайб и 11 передач в 40 играх и он занимает седьмое место по результативности в команде.

Минские динамовцы набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото: ХК «Динамо» Минск







