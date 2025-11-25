«Вашингтон» обыграл «Чикаго», Овечкин забросил 19-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 10 января. Поединок на льду «Юнайтед-центра» завершился со счётом 5:1.
В составе победителей отличились Энтони Бовиллье (5-я минута), Коннор Макмайкл (16), Этен Фрэнк (19), Джастин Сурдиф (33) и Александр Овечкин (54). У проигравших шайбу забросил Оливер Мур (29).
Александр Овечкин провёл на льду более 14 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «+1».
«Столичные» набрали 52 очка и расположились на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Блэкхоукс» 43 очка и они идут 12-ми на Западе.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт 12 января против «Нэшвилла», «Чикаго» встретится с «Предаторз» 11 января.