В НХЛ прокомментировали решение властей США не давать визы россиянам

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал решение властей США с 21 января приостановить выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

«Будут ли проблемы у россиян из НХЛ из-за решения Госдепа о визах? Руководству лиги было сказано, что это никак не повлияет на игроков. Все они имеют визы другого типа», — приводит слова Дэйли Sport24.

В этом сезоне в Национальной хоккейной лиге выступают около 60 российских хоккеистов.

Многие из них на ведущих ролях в своих командах. Игроки из России лидируют по набранным очкам в «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Никита Кучеров), «Миннесоте» (Кирилл Капризов) и «Рейнджерс» (Артемий Панарин). Не забываем и про Александра Овечкина, который является лучшим снайпером НХЛ за всю историю.