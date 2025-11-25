В России назвали возможный состав сборной по хоккею на Олимпиаду-2026

«Хоккей-обозрение» составило свой вариант сборной России по хоккею, которая могла бы отправиться на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италию.

Все игроки из гипотетического состава выступают в Национальной хоккейной лиге. Мы специально не рассматривали представителей КХЛ. Владимир Ткачёв из «Металлурга» и включённый американским телеканалом ESPN Руслан Абросимов из «Северстали» достойны внимания, но не будут иметь времени для адаптации к тому стилю хоккея, в который будет играть основная часть российской сборной.

Голкиперы: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.

Защитники: Михаил Сергачёв, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Иван Проворов, Дмитрий Орлов, Никита Задоров, Александр Никишин, Илья Любушкин.

Форварды: Кирилл Капризов — Данила Юров — Никита Кучеров, Артемий Панарин — Евгений Малкин — Андрей Свечников, Александр Овечкин — Владислав Наместников — Кирилл Марченко, Иван Барбашёв — Павел Бучневич — Валерий Ничушкин, Павел Дорофеев, Иван Демидов.

Хоккейный турнир на ОИ-2026, в котором примут участие 12 коллективов, состоится с 5 по 22 февраля.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований. На Олимпийских играх в Милане российских хоккеистов заменит сборная Франции.