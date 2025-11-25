СКА проиграл одному из аутсайдеров КХЛ «Сочи»

В матче Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января в Санкт-Петербурге, СКА проиграл ХК «Сочи» со счётом 1:2.

На 10-й минуте первого периода отличился канадский защитник Ноэль Хёфенмайер. На последних секундах второго отрезка игры шайбу забросил нападающий Николай Поляков. В середине третьего периода гол забил форвард хозяев Марат Хайруллин.

Сочинцы прервали серию из трёх поражений подряд, набрали 34 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы имеют в активе 53 балла и идут седьмыми на Западе.

В следующей игре подопечные Игоря Ларионова в ближайший понедельник примут дома минское «Динамо», южане в воскресенье сыграют в гостях с «Ладой».