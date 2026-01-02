В НХЛ сняли видео, как Бобровский впервые пропустил девять шайб за матч

В ночь на 17 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Каролина» принимала «Флориду» и одержала победу со счётом 9:1.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 35 бросков по своим воротам и впервые в заокеанской карьере пропустил за одну игру девять шайб.

До сегодняшнего дня вратарь пропускал максимум восемь шайб — дважды в составе «Блю Джекетс» и один раз в форме «Флориды» в плей-офф НХЛ. В пятой заключительной встрече финала Кубка Стэнли 2023 года хоккеисты из Санрайза проиграли «Вегасу» со счётом 3:9.

В этом сезоне голкипер в 33 встречах одержал 19 побед при коэффициенте надежности 3,09.