20 лет назад Овечкин забросил одну из самых знаменитых шайб в истории НХЛ

Сегодня исполняется ровно 20 лет с того дня, когда Александр Овечкин забил одну из самых красивых шайб в истории НХЛ.

В ночь на 17 января 2006 года российский хоккеист умудрился поразить ворота «Финикс Койотис», лёжа на спине под углом к воротам.

Годы спустя, отвечая на вопросы журналистов, Овечкин так и не смог объяснить как он сумел в таком положении бросить по воротам: «Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно».

В 2017 году Национальная хоккейная лига, отмечая своё столетие, включила гол нападающего «Кэпиталз» в число наиболее ярких эпизодов в истории лиги.

На данный момент в активе россиянина 917 шайб в 1539 матчах.