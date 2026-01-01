Хоккей-обозрение

20 лет назад Овечкин забросил одну из самых знаменитых шайб в истории НХЛ

Сегодня, 10:56 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Сегодня исполняется ровно 20 лет с того дня, когда Александр Овечкин забил одну из самых красивых шайб в истории НХЛ.

В ночь на 17 января 2006 года российский хоккеист умудрился поразить ворота «Финикс Койотис», лёжа на спине под углом к воротам.

Годы спустя, отвечая на вопросы журналистов, Овечкин так и не смог объяснить как он сумел в таком положении бросить по воротам: «Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно».

В 2017 году Национальная хоккейная лига, отмечая своё столетие, включила гол нападающего «Кэпиталз» в число наиболее ярких эпизодов в истории лиги.

На данный момент в активе россиянина 917 шайб в 1539 матчах.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Фетисов прокомментировал девять пропущенных шайб Бобровского
20 лет назад Овечкин забросил одну из самых знаменитых шайб в истории НХЛ
В НХЛ сняли видео, как Бобровский впервые пропустил девять шайб за матч
Никишин мощным броском от синей линии забросил шайбу Бобровскому
Кучеров опередил Драйзайтля в гонке бомбардиров, Маккиннон догнал Макдэвида
«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал два очка и не реализовал буллит
«Флорида» Бобровского пропустила девять шайб от «Каролины»
СКА проиграл одному из аутсайдеров КХЛ «Сочи»
Михайлов прокомментировал слова Трампа о голкипере Бобровском
Вратарь «Питтсбурга» Мурашов приглашён на Матч звёзд АХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449