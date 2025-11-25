Обладатель Кубка Стэнли Локтионов покидает СКА после ссоры с Ларионовым

Стала известна причина ухода нападающего СКА Андрея Локтионова. Последний раз хоккеист вышел на лёд 16 января в матче против ХК «Сочи» (1:2) и заработал показатель полезности «-2».

На пресс-конференции после встречи со «Спартаком» Ларионов сообщил: «Локтионов уже не в команде. Мы пытаемся найти ему обмен».

Как сообщает «Матч ТВ», после игры с сочинцами 35-летний форвард и наставник армейцев поговорили на повышенных тонах. Игрок не согласился с претензиями главного тренера, а Ларионов ответ заявил, что хоккеист может больше не приходить в расположение команды.

В этом сезоне Локтионов в 34 играх набрал 7 (1+6) очков и занимает последнее место в СКА по показателю полезности (-6).