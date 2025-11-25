Обмен Тодда в «Ак Барс» вошёл в топ-5 переходов дедлайна КХЛ

В последние минуты дедлайна Континентальной хоккейной лиги «Спартак» и «Ак Барс» обменялись игроками. В Казань отправился лучший бомбардир красно-белых Нэйтан Тодд, в обратном направлении последовали защитник Артемий Князев и форвард Брэндон Биро.

В этом сезоне 30-летний канадец набрал 36 (12+23) очков, в активе Биро один гол и девять передач.

В топ-5 переходов также вошли следующие сделки.

«Авангард» отправил Клима Костина в ЦСКА в обмен на Кирилла Долженкова. Костин в прошлом сезоне выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», в начале ноября перешёл в омский клуб и в 21 матче набрал всего два очка.

«Авангард» подписал Кирилла Пилипенко, с которым «Северсталь» разорвала контракт. Прошлой весной 29-летний нападающий стал одним из лучших в команде по системе «гол+пас» (56), но в этом чемпионате набрал только восемь очков.

Андрей Локтионов отправился из СКА в «Сибирь» в обмен на Скотта Уилсона. Для Локтионова сезон не складывается, к тому же хоккеист вступил в конфликт с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Спартак» отправил в «Трактор» вратаря Дмитрия Николаева, который потерял место в команде незадолго до прихода Александра Георгиева.