«Шанхайские Драконы» при Лаве одержали крупную победу в Сочи

Вчера, 22:01 Автор: Андрей Моисеев




ХК Сочи — Шанхайские Драконы, 26 января 2026

«Шанхайские Драконы» выиграли у ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 января. Встреча на льду стадиона «Большой» завершился со счётом 6:2.

Шайбы в игре забросили: Трой Джозефс (7-я минута, 31), Ник Меркли (14), Уилл Райлли (31), Кевин Лабанк (36) и Гейдж Куинни (52) — Сергей Попов (22) и Дмитрий Кагарлицкий (55).

Подопечные Митча Лава набрали 47 очков и занимают девятое место в Западной конференции. Команда на восемь очков отстаёт от идущего на восьмой строчке СКА. Сочинцы замыкают турнирную таблицу Запада.

В следующем матче «Драконы» и ХК «Сочи» встретятся в Санкт-Петербурге 29 января.
