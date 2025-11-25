Три очка Малкина и Чинахова не помогли «Питтсбургу» выиграть у «Оттавы»

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург» проиграл «Оттаве» со счётом 2:3.
Шайбы в игре забросили: Егор Чинахов (8-я минута), Томми Новак (49) — Майкл Амадио (22), Тим Штюцле (47), Клод Жиру (55).
Чинахов забил 10-й гол в сезоне с передачи Евгения Малкина и поучаствовал во второй шайбе «Пингвинз».
Подопечные Дэна Мьюза прервали серию из шести побед подряд в чемпионате.
В следующем матче «Питтсбург» 4 февраля сыграет с «Айлендерс», «Оттава» в этот же вечер встретится с «Каролиной».