«Авангард» за 12 секунд вырвал победу у «Шанхайских Драконов»

Вчера, 22:01




В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге 3 февраля, «Авангард» выиграл у «Шанхайских Драконов» со счётом 5:3.

Шайбы в игре забросили: Наиль Якупов (6-я минута), Майкл Маклауд (16, 50), Вячеслав Войнов (50), Константин Окулов (60) — Трой Джозефс (13, 35), Ник Меркли (27).

Омские хоккеисты одержали восьмую победу подряд в чемпионате.

В следующем матче «Драконы» 5 февраля сыграют с ЦСКА, «Авангард» в этот же день встретится с «Автомобилистом».
Фото: ХК «Шанхайские Драконы»







