Ассистентский хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе» Сегодня, 07:45 Автор: Андрей Моисеев









В Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо» встречался с «Сан-Хосе». Победу одержали хозяева со счётом 4:2. В составе победителей отличились Арттури Лехконен (22-я минута, 36), Джош Мэнсон (53) и Брок Нельсон (59). У проигравших шайбы забросили Тимоти Лильегрен (41) и Филипп Курашев (44). Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал в свой актив три результативные передачи. В следующем матче «Колорадо» 26 февраля встретится с «Ютой», «Сан-Хосе» 27 февраля сыграет с «Калгари».

Фото: USA Today Sports















