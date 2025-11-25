Хоккей-обозрение

Ассистентский хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

Сегодня, 07:45 Автор: Андрей Моисеев




Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо» встречался с «Сан-Хосе». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Арттури Лехконен (22-я минута, 36), Джош Мэнсон (53) и Брок Нельсон (59). У проигравших шайбы забросили Тимоти Лильегрен (41) и Филипп Курашев (44).

Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал в свой актив три результативные передачи.

В следующем матче «Колорадо» 26 февраля встретится с «Ютой», «Сан-Хосе» 27 февраля сыграет с «Калгари».
Фото: USA Today Sports







