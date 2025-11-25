Фаворит драфта НХЛ-2026 может получить до 20 лет тюрьмы за нападение

Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна подрался в одном из баров города Стейт Колледж, сообщает ESPN.

После матча на открытом воздухе, в котором Университет Пенсильвании уступил Мичигану, команда отдыхала в одном из баров этого небольшого американского городка. Предположительно, Маккенна напал на одного из посетителей и сломал ему челюсть. Причина конфликта неизвестна, следствие отказалось от комментариев.

Содеянное может квалифицироваться как нападение при отягчающих обстоятельствах. Согласно местным законам, обвиняемому по такой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

В этом сезоне в составе команды NCAA хоккеист набрал 32 очка в 24 играх. На молодёжном чемпионате мира Маккенна занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира.