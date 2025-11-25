На Олимпиаде-2026 9 февраля будут разыграны пять комплектов наград Сегодня, 13:19 Автор: Андрей Моисеев









В понедельник, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны пять комплектов наград. Горные лыжи 16:00 Мужчины. Командная комбинация Конькобежный спорт 19:30 Женщины. 1000 м Прыжки с трамплина 22:12 Мужчины. Средний трамплин NH Сноуборд 22:17 Женщины. Биг-эйр Фристайл 14:30 Женщины. Слоуп-стайл Российская саночница Дарья Олесик начнёт выступление в Италии. В 19:00 начнётся первый заезд и в 20:30 — второй. Мужские хоккейные сборные прилетели на турнир и провели первые тренировки. Продолжается групповой турнир среди женщин. 14:10 Япония – Италия

18:40 Германия – Франция

22:10 Швейцария – США

23:10 Канада – Чехия Трансляции с зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: ИИХФ
















