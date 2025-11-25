В понедельник, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны пять комплектов наград.
Горные лыжи
16:00 Мужчины. Командная комбинация
Конькобежный спорт
19:30 Женщины. 1000 м
Прыжки с трамплина
22:12 Мужчины. Средний трамплин NH
Сноуборд
22:17 Женщины. Биг-эйр
Фристайл
14:30 Женщины. Слоуп-стайл
Российская саночница Дарья Олесик начнёт выступление в Италии. В 19:00 начнётся первый заезд и в 20:30 — второй.
Мужские хоккейные сборные прилетели на турнир и провели первые тренировки.
Продолжается групповой турнир среди женщин.
14:10 Япония – Италия
18:40 Германия – Франция
22:10 Швейцария – США
23:10 Канада – Чехия
Трансляции с зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.