На Олимпиаде-2026 9 февраля будут разыграны пять комплектов наград

Сегодня, 13:19




Олимпиада 2026

В понедельник, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны пять комплектов наград.

Горные лыжи

16:00 Мужчины. Командная комбинация

Конькобежный спорт

19:30 Женщины. 1000 м

Прыжки с трамплина

22:12 Мужчины. Средний трамплин NH

Сноуборд

22:17 Женщины. Биг-эйр

Фристайл

14:30 Женщины. Слоуп-стайл

Российская саночница Дарья Олесик начнёт выступление в Италии. В 19:00 начнётся первый заезд и в 20:30 — второй.

Мужские хоккейные сборные прилетели на турнир и провели первые тренировки.

Продолжается групповой турнир среди женщин.

14:10 Япония – Италия
18:40 Германия – Франция
22:10 Швейцария – США
23:10 Канада – Чехия

Трансляции с зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
