13 февраля на Олимпиаде-2026 состоятся четыре хоккейных матча

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдут четыре матча мужского хоккейного турнира.

В 14:10 по московскому времени сборная Италии встретится со Словакией, а Швеция сыграет с Финляндией.

На Олимпиаде в Сочи, когда в последний раз на главный турнир четырёхлетия приезжали игроки из НХЛ, в полуфинале шведские хоккеисты обыграли финнов со счётом 2:1.

В 18:40 между собой встретятся неудачники первого тура — Франция и Чехия.

Завершит игровой день поединок между Канадой и Швейцарией (23:10). Обе команды в первых матчах одержали уверенные победы.

В 2014 году на групповом этапе «кленовые листья» одержали победу над швейцарцами в серии буллитов (3:2).