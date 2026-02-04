Хоккей-обозрение

13 февраля на Олимпиаде-2026 состоятся четыре хоккейных матча

Сегодня, 11:29 Автор: Андрей Моисеев




Финляндия - Швеция, Олимпиада 2026

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдут четыре матча мужского хоккейного турнира.

В 14:10 по московскому времени сборная Италии встретится со Словакией, а Швеция сыграет с Финляндией.

На Олимпиаде в Сочи, когда в последний раз на главный турнир четырёхлетия приезжали игроки из НХЛ, в полуфинале шведские хоккеисты обыграли финнов со счётом 2:1.

В 18:40 между собой встретятся неудачники первого тура — Франция и Чехия.

Завершит игровой день поединок между Канадой и Швейцарией (23:10). Обе команды в первых матчах одержали уверенные победы.

В 2014 году на групповом этапе «кленовые листья» одержали победу над швейцарцами в серии буллитов (3:2).
Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов
13 февраля на Олимпиаде-2026 состоятся четыре хоккейных матча
Овечкин принял участие в вечеринке в Дубае во время олимпийской паузы
НХЛ пока не рассматривает участие сборной России в Кубке мира-2028
Сборная США обыграла Латвию на Олимпиаде-2026
ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл «Спартак» в дерби
Минское «Динамо» прервало победную серию «Локомотива»
Сборная Канады всухую разгромила Чехию на групповом этапе Олимпиады
Президент ИИХФ выступил за скорейшее возвращение сборной России
Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира на ОИ-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449