Сборная Чехии выиграла у Дании и в 1/4 финала сыграет с Канадой

Сборная Чехии по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над командой Дании в квалификационном раунде мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026. Встреча в Милане завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас («Колорадо»), Давид Кемпф («Ванкувер») и Роман Червенка («Пардубице»). У проигравших отличились Александер Труэ («ЮП», Финляндия) и Ник Олесен («Мотор», Чехия).

В четвертьфинале турнира подопечные Радима Рулика сыграют с Канадой. Встреча начнётся 18 февраля в 18:40 по московскому времени.
