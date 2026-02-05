Сборная Чехии выиграла у Дании и в 1/4 финала сыграет с Канадой Вчера, 21:10 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Чехии одержала победу над командой Дании в квалификационном раунде мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026. Встреча в Милане завершилась со счётом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас («Колорадо»), Давид Кемпф («Ванкувер») и Роман Червенка («Пардубице»). У проигравших отличились Александер Труэ («ЮП», Финляндия) и Ник Олесен («Мотор», Чехия). В четвертьфинале турнира подопечные Радима Рулика сыграют с Канадой. Встреча начнётся 18 февраля в 18:40 по московскому времени.

Фото: Getty Images
















