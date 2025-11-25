Хоккей-обозрение

Миннесота» обыграла «Колорадо», Капризов сделал 40-ю передачу в сезоне

Сегодня, 08:06 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Миннесота» выиграла в гостях у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Денвере завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (28-я минута, 38), Матс Цуккарелло (56) и Мэтт Болди (57, 60). У проигравших отличился Мартин Нечас (34, 60).

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду более 21 минуты, оформил ассистентский дубль и завершил поединок с показателем полезности «+2». Российский хоккеист сделал 40-ю передачу в текущем сезоне НХЛ.

Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон сделал две голевые передачи и догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров сезона.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Эдмонтон» забросил восемь шайб «Лос-Анджелесу» с Панариным в составе
Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков
Миннесота» обыграла «Колорадо», Капризов сделал 40-ю передачу в сезоне
Дубль Мичкова принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»
Гол Кучерова не помог «Тампе» одержать седьмую победу подряд
Московское «Динамо» обыграло СКА и вышло в плей‑офф КХЛ
«Салават Юлаев» обыграл по буллитам «Трактор»
Кучеров опередил Маккиннона и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ
Панарин набрал два очка в первом матче за «Лос-Анджелес»
Овечкин вышел на чистое 17-е место по числу матчей в истории НХЛ

Другие виды спорта:

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем между «Зенитом» и «Балтикой»
Определились все участники и возможные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
«Будё-Глимт» Хайкина выбил «Интер» из Лиги чемпионов
2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449