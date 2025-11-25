Миннесота» обыграла «Колорадо», Капризов сделал 40-ю передачу в сезоне Сегодня, 08:06 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» выиграла в гостях у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Денвере завершилась со счётом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (28-я минута, 38), Матс Цуккарелло (56) и Мэтт Болди (57, 60). У проигравших отличился Мартин Нечас (34, 60). Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду более 21 минуты, оформил ассистентский дубль и завершил поединок с показателем полезности «+2». Российский хоккеист сделал 40-ю передачу в текущем сезоне НХЛ. Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон сделал две голевые передачи и догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров сезона. «Миннесота» одержала шестую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Фото: USA Today Sports
















