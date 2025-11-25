В НХЛ отреагировали на 920-ю шайбу Александра Овечкина

Национальная хоккейная лига прокомментировала первую шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Монреаля».

«Алекс Овечкин. У него 920-й гол в его легендарной карьере!» — написала пресс-служба НХЛ в одной из социальных сетей.

Поединок завершился со счётом 6:2 в пользу «Канадиенс», российский хоккеист оформил третий дубль в нынешнем чемпионате.

В активе капитана «Кэпиталз» в сезоне 24 заброшенные шайбы и он является лучшим снайпером команды. «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.