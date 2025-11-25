Хоккей-обозрение

Дубль Прохоркина помог «Авангарду» победить «Спартак»

Вчера, 21:55 Автор: Андрей Моисеев




Спартак - Авангард, КХЛ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» встречался с «Авангардом». Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе омичей дубль записал на свой счёт Николай Прохоркин. Остальные шайбы у победителей забросили Константин Окулов и Иван Игумнов. У красно-белых отличился Даниил Гутик.

Омские хоккеисты набрали 88 очков и продолжают занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Авангард» 4 марта сыграет с ЦСКА, «Спартак» 7 марта встретится с «Ладой».
