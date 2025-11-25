Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» Сегодня, 06:59 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» обыграл в гостях «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 5:4. В составе победителей отличились Кирилл Марченко (16-я минута, 62), Адам Фантилли (6), Шон Монахан (24) и Мэтью Оливье (32). У проигравших шайбы забросили Владислав Гавриков (41), Гейб Перро (41, 56) и Уильям Борген (53). «Коламбус» набрал 68 очков и расположился на 10-й строчке в Восточной конференции. «Рейнджерс» с 54 баллами замыкают турнирную таблицу Востока.

Фото: nhl.com
















