Хоккей-обозрение

Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

Сегодня, 06:59 Автор: Андрей Моисеев




Рейнджерс - Коламбус, НХЛ

«Коламбус» обыграл в гостях «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Кирилл Марченко (16-я минута, 62), Адам Фантилли (6), Шон Монахан (24) и Мэтью Оливье (32).

У проигравших шайбы забросили Владислав Гавриков (41), Гейб Перро (41, 56) и Уильям Борген (53).

«Коламбус» набрал 68 очков и расположился на 10-й строчке в Восточной конференции. «Рейнджерс» с 54 баллами замыкают турнирную таблицу Востока.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Дубль Прохоркина помог «Авангарду» победить «Спартак»
Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Барыс»
«Локомотив» победил в серии буллитов «Северсталь»
Капризов догнал Габорика и повторил рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ
Московское «Динамо» нанесло «Металлургу» третье поражение подряд в КХЛ
100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
В НХЛ отреагировали на 920-ю шайбу Александра Овечкина
В НХЛ сняли на видео 920-й и 921-й голы Александра Овечкина

Другие виды спорта:

Сборная России встретится в конце марта с Никарагуа в Краснодаре
Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем между «Зенитом» и «Балтикой»
Определились все участники и возможные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449